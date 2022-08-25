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Общество25 августа 2022 11:03

Ливень, шквалистый ветер и град накроют Омск в ближайшие часы

МЧС просит омичей быть внимательными при нахождении на открытом воздухе
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В ближайшие часы Омск накроют ливень и шквалистый ветер. Об этом предупреждают региональные синоптики.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в ближайшие 1-2 часа. Ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, грозы, шквалистое усиление ветра порывами до 23 м/с, град.

Жителей региона просят быть внимательными на улице во время непогоды. В случае возникновения ЧС, немедленно сообщать по телефону 101.

- Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Парковку автомобилей осуществляйте вдали от деревьев, - просит ГУ МЧС России по Омской области.