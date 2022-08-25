Омский Россельхознадзор предотвратил незаконный вывоз консервов в Казахстан

Мужчине грозит штраф до 1000 рублей.

Вчера специалисты управления Россельхознадзора по Омской области на пункте пропуска «Исилькульский» задержали автомобиль, который следовал из Омска в Караганду (Республика Казахстан). В нем они обнаружили 936 килограммов рыбных и мясных консервов.

Как установили в ведомстве, консервы перевозил гражданин Российской Федерации. У него на руках были только товарно-транспортные документы. Ветеринарный сертификат Таможенного союза, который необходим для вывоза данной продукции из страны, у мужчины отсутствовал.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил». Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Добавим, этот груз, задержанный на российско-казахстанской границе, специалисты управления Россельхознадзора по Омской области вернули по месту его погрузки.