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Общество25 августа 2022 10:32

Омский Россельхознадзор предотвратил незаконный вывоз консервов в Казахстан

Омич пытался вывести около 1 тонны консервной продукции
Наталья ВИРКУНЕН
Мужчине грозит штраф до 1000 рублей.

Мужчине грозит штраф до 1000 рублей.

Вчера специалисты управления Россельхознадзора по Омской области на пункте пропуска «Исилькульский» задержали автомобиль, который следовал из Омска в Караганду (Республика Казахстан). В нем они обнаружили 936 килограммов рыбных и мясных консервов.

Как установили в ведомстве, консервы перевозил гражданин Российской Федерации. У него на руках были только товарно-транспортные документы. Ветеринарный сертификат Таможенного союза, который необходим для вывоза данной продукции из страны, у мужчины отсутствовал.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил». Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Добавим, этот груз, задержанный на российско-казахстанской границе, специалисты управления Россельхознадзора по Омской области вернули по месту его погрузки.