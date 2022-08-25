Застройщик «Кварталов Драверта» в Омске объявил о предстоящей реорганизации

Компания из Екатеринбурга должна реализовать в Омске крупный инвестпроект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик «Кварталов Драверта» на Левобережье теперь присоединится к материнской компании — ООО «Брусника», в структуру которой входит целый ряд других фирм в различных регионах страны. Сообщение о реорганизации появилось 24 августа.

- Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик» уведомляет о том, что 22 августа 2022 года внеочередным общим собранием участников ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» принято решение о реорганизации ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик, — сказано в официальном сообщении девелопера.

Напомним, компания «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» была создана в мае прошлого года для реализации крупного инвестиционного проекта. С января 2022 года 99,9% уставного капитала владеет «Специализированной компании для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Вавилова».