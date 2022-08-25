В Омске дорожники завершают реконструкцию улицы Крупской

Любопытно, что местные жители этой территории не отмечают больших успехов дорожников по завершению ремонта участка. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В омской мэрии сообщили о завершении работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Крупской на участке от Перелета до Лукашевича. Они проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент степень готовности объекта составляет 80%.

- В настоящее время подрядной организацией ООО «АртРем Строй» ведутся работы по устройству песчаного основания на проезжей части и устройству тротуаров. Также ведутся работы по переустройству контактной сети по ул. Лукашевича, - отметил заместитель директора департамента строительства города Омска Владимир Рябинин.

Напомним, работа на участке автомобильной дороги по улице Крупской, протяженность которого составляет 700 метров, началась еще весной текущего года. На нее из бюджета было выделено 228 миллионов рублей.