В Омской области мужчина жестоко убил котенка и собаку на глазах у 3-летней дочки

Тело котенка сельчанин бросил в уличный туалет Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчине из Полтавского района грозит до 5 лет колонии за убийство домашних животных – он убил котенка и собаку на глазах своей 3-летней дочери.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в полицию обратилась жительница деревни Лубянск Полтавского района. Она рассказала полицейским, что ее 30-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения пришел домой, и они начали ссориться. Во время словесной перепалки он схватил собаку и ударил об забор во дворе дома. На этом он не остановился – вернулся в дом и ударил находившегося там котенка об стол. Свидетелями жуткой расправы над домашними животными стала женщина и 3-летняя дочь обвиняемого.

По словам женщины, после убийства животных мужчина пытался избавиться от их тел, но не немного успел. Мертвого котенка сельчанин выбросил в туалет, располагавшийся во дворе дома. А тело собаки не удалось скрыть - сотрудники полиции забрали его и передали ветеринарам для проведения экспертизы.

Добавим, правоохранители завели на жителя Омской области уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего». В ведомстве отметили, что мужчина ранее привлекался к ответственности за побои.