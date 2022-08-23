Следственный комитет проводит проверку из-за травмы ребенка в аэропорту Омска

Много вопросов остается к родителям пострадавшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за травмы ребенка в аэропорту Омска проводит проверку Следственный комитет по Омской области. Об этом сообщает региональное ведомство.

Напомним, все произошло днем 22 августа при прохождении пункта досмотра на входе в здание аэропорта. Руку пострадавшего зажало между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки. Он получил ушиб сустава левого предплечья.

- По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, - уточнили в региональном управлении.