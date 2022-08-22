Жителей Омской области поздравили с Днем российского флага

День государственного флага отмечается 22 августа. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С Днем российского флага поздравили жителей Омской области глава региона Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

- Это один из тех праздников, которые объединяют народ, позволяют почувствовать причастность к истории нашей Родины и ответственность за ее будущее. Отечественный триколор вот уже более трех десятков лет служит символом славы россиян и является свидетелем всех значимых для страны событий, - говорится в обращении.

Руководители напомнили, что главный символ страны с 12 сентября будет использоваться в омских школах, как знак патриотизма. Еженедельно будут проходит линейки с выносом и поднятием флага.