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Общество22 августа 2022 8:05

Омская прокуратура пригрозила главе Полтавского района за начисление выплат за переработку

Оказывается, руководитель не имел права выплачивать себе компенсацию
Виктория КОВЕРНЕВА
За 11 лет глава района начислил себе 461 тысячу рублей.

За 11 лет глава района начислил себе 461 тысячу рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 лет руководитель Полтавского района Омской области незаконно начислял себе компенсацию за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Делом заинтересовалась прокуратура.

История длилась с 2011 года и вот ведомство организовало проверку трудового законодательства, где все нестыковки вскрылись.

- Решения о дополнительной гарантии в виде денежной компенсации за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день главе района, не принимались, - уточняют в ведомстве.

Администрации муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений. За все годы мужчина получил из бюджета района 461 тысячу рублей, которые пришлось вернуть обратно.