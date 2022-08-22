Омская прокуратура пригрозила главе Полтавского района за начисление выплат за переработку

За 11 лет глава района начислил себе 461 тысячу рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 лет руководитель Полтавского района Омской области незаконно начислял себе компенсацию за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Делом заинтересовалась прокуратура.

История длилась с 2011 года и вот ведомство организовало проверку трудового законодательства, где все нестыковки вскрылись.

- Решения о дополнительной гарантии в виде денежной компенсации за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день главе района, не принимались, - уточняют в ведомстве.

Администрации муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений. За все годы мужчина получил из бюджета района 461 тысячу рублей, которые пришлось вернуть обратно.