В Омск до середины недели вернется теплая погода без дождей

Возможно, теплые деньки в Омской области еще будут в сентябре и октябре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теплая погода без дождей вернется в Омск до середины недели. Прогноз на ближайшие несколько дней опубликовало Обь-Иртышское управление.

По информации синоптиков, еще в понедельник ночью возможны осадки в виде дождя. Но далее погода наладится. Температура днем поднимется до +20°C, в ночные часы столбик термометра опустится до +5°C. Ветер северо-западный до 11 м/с.

23 августа днем потеплеет до +23°C. Ветер сменит направление на северо-восточное и подует с максимальной скоростью 10 м/с. Во вторник дождей не ожидается, в ночные часы возможен туман и до +4°C.

В среду вернется северо-западное направление ветра, однако днем прогнозируется + 21...+ 26°C. Ночью потеплеет до +11°C.