В центре Омска исчезла чугунная ограда «Губернаторского сада»

Фото-иллюстрация. Сайт производителя оград ddm37.ru.

Накануне омские общественники забили тревогу: в самом центре Омске исчезла чугунная ограда «Губернаторского сада». После пропажи на улице Ленина встревоженные омичи обратились с заявлением в СМИ.

- Это был последний кусочек ограды «Губернаторского сада» - единственное зримое напоминание о том, что он когда-то существовал. Делали капитально, долговечно, с соблюдением правильных пропорций. Облицовка полированным гранитом, реставрация решеток - все это стоило большого труда, были потрачены миллионы рублей. Почему убрали ограду, кому она мешала? - возмутился омский краевед Игорь Коновалов, сообщает Ом1. Ранее, в 2017-ом году, он занимался восстановлением ограды - художественным литьем, по чертежам Александра Бегуна.

Позже выяснилось, что к концу года ограждение вернут на свое историческое место. Его демонтировали из-за строительных работ поблизости. Рядом проходит строительство ресторана.