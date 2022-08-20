За сутки в Омской области под колеса автомобилей попали два пешехода

Оба наезда произошли в темноте: водители не разглядели пешеходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу два наезда на пешеходов произошли в минувшие сутки в Омской области. Один - со смертельным исходом.

Так в 21:30 часов в Центральном округе Омска 64-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Ленина, в районе дома № 18 А наехал на пенсионера, тот пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии 67-летний мужчина с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

И ровно часом позже в Калачинском районе на другого пешехода совершил наезд 63-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь в направлении Сыропятское-Калачинск. Водитель не разглядел на 77 километре трассы мужчину, который шел по обочине навстречу. Вот только этого ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия и, в том числе, личность погибшего.