При ремонте омского ТЮЗа работник воровал кабель и сдавал на металлолом

Фото: пресс-служба МВД России по Омской области.

Пресс-служба омской полиции сообщила, что накануне было заведено уголовное дело в отношении 44-летнего омича по статье «Кража». Мужчина, работая на фирму подрядчика, нашел себе и дополнительный заработок прямо на рабочем месте, правда, незаконный.

Дело раскрыли благодаря работнику омского ТЮЗа. Он обратился к полицейским с просьбой о помощи, пояснил, что в течение месяца не раз замечал среди строительного мусора остатки изоляции от медного кабеля. При этом сотрудник театра был хорошо знаком с перечнем одобренных работ - такие манипуляции не были предусмотрены сметой объекта.

Дальше сотрудники полиции установили, что кто-то вырезал уже установленный кабель. Полицейские изучили срезы, а также изъяли следы отпечатков рук и обуви, оставленные предполагаемым злоумышленником. Результаты экспертизы показали, что к произошедшему причастен один из работников организации-подрядчика.

Как оказалось, подозреваемый сдавал медные провода в пункт приема металлолома неподалеку от своего дома в Кировском округе. Сумма причиненного ущерба составила более 150 000 рублей.

44-летнего злоумышленника задержали на рабочем месте. Мужчина признался, что за время работы в организации похитил 110 метров кабеля. Медный провод он выносил ежедневно, предварительно очищая его от изоляции во время обеденного перерыва. Вырезал фрагменты семижильного провода с помощью болгарки.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что около года назад задержанный переехал в наш регион из Алтайского края, где неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. За совершение данного преступления предусмотрен тюремный срок до 2 лет.