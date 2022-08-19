Александр Бурков открыл в Большереченском районе Дом культуры, получивший второе рождение полвека спустя

Сегодня в селе Могильно-Посельское Большереченского района большой праздник – после капитального ремонта открылся Дом культуры. Модернизация учреждения культуры велась в рамках национального проекта «Культура». ДК культуры был построен в 1968 году, и с этого времени ни разу капитально не ремонтировался, в здании проводился только текущий ремонт.

-Спустя полвека, благодаря нацпроекту, стало возможным подарить дому культуры второе рождение. За последние несколько лет в регионе капитально отремонтировали больше 100 ДК, библиотек и школ искусств. Пусть в этом доме культуры всегда кипит творческая жизнь! - подчеркнул на открытии губернатор Бурков.

По программе отремонтировали фасад, заменили крышу, привели в порядок внутренние помещения, в том числе библиотеку, в зрительном зале установили 150 новых кресел, современное звуковое и световое оборудование. На капитальный ремонт и оснащение сельского дома культуры было направлено более 11 миллионов рублей.

На его базе действуют 14 клубных формирований, в них – более 360 участников, около 100 - дети. На очереди на открытие в района области – еще семь культурных учреждений, где заканчивают работы.