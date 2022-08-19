В Омске открыта вакансия первого замглавы Центрального округа с зарплатой 55 тысяч рублей

Фото: Алена Сухинина.

В разделе портала «Госслужба» опубликована вакансия на пост первого замглавы Центрального округа Омска. Ранее - 5 августа - эту должность покинул экс-глава Госжилинспекции Омской области, известный эксперт коммунальной сферы Александр Бурых.

С тех пор пост заместителя бессменного руководителя Центрального округа Амангельды Мендубаева не занял никто. Хотя соискателю предлагают приличную оплату труда – от 42 до 55 тысяч рублей, бессрочный контракт. В требованиях обозначен ненормированный рабочий день и около 10 % служебного времени под командировки.

Соискатель, в свою очередь, должен иметь минимум двухлетний стаж государственной гражданской службы, высшее образование, знать законы, касающиеся муниципального управления. Прием документов на вакансию открыт до 14 октября 2022 года.