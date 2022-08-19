26 августа Ленинский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело депутата Ларисы Горностаевой

Фото: сайт Омского горсовета.

26 августа Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело депутата омского горсовета Ларисы Горностаевой. Бывшего руководителя пивного завода ООО «Сибирский Стандарт» обвиняют в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизы на сумму свыше 487 миллионов рублей.

Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2016 годы пивной завод Горностаевой выпустил с конвейера больше 22 миллионов литров пива. Но подать сведения посредством налоговой декларации об этой крупной партии с производства на заводе не стали. Неучтенные напитки реализовывали через подконтрольные фирмы, в том числе продавали в магазинах сетей «Пивоман» и «Красное и Белое» в Омске, Челябинске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге. При этом сама бизнес-вумен свои незаконные действия по уклонению от налогов всячески отрицает.

Теперь ей предстоит доказать свою правоту в суде. Горностаеву собираются судить за уклонение от налоговых выплат. Возможное наказание по 199 статье Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальную санкцию в виде 6 лет лишения свободы.