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В Омске снова не смогли продать скандальный недострой близ «Зеленого острова». Очередной аукцион по продаже объекта незавершенного строительства был назначен на 16 августа, но торги признали несостоявшимися: желающих купить эти этажи так и не нашлось. История объекта такова: омская мэрия отсудила объект у ООО «Восточное солнце» из-за того, что застройщик не вел никаких работ на протяжении нескольких лет.

При этом первоначальный владелец объекта в 2017 году через суд получил повторное право на пользование участком. Но снова ничего не сделав, потерял его уже в 2020 году. Еще год спустя, в январе 2021 года, арбитражный суд Омской области постановил забрать участок у ООО «Восточное солнце» в пользу муниципалитета. Сейчас степень готовности объекта составляет чуть больше половины - 55%. Но больше пользы от смены владельца здание приносить не стало.

Это здание из красного кирпича на улице 2-й Затонской мэрия раньше пыталась продать: год назад цена недостроя составляла 139 млн рублей. На последних торгах она поднялась на 5 млн рублей в своей стоимости. Но, что в первый, что во второй раз, никто не изъявил желания достроить этот жилой дом.