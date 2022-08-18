В омских садиках откроют 18 новых ясельных групп

Ясельные группы появятся в 16 детских садах города Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

К началу учебного года в 16 омских детсадах будут открыты 18 новых ясельных групп в рамках нацпроекта «Демография». Всего они смогут принять 361 ребенка в возрасте до 3 лет.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, ясельные группы появятся в этом учебного году в следующих детских садах: №3, 4, 9, 14, 37, 41, 77, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329, 345. Кроме того, ясли появятся в дошкольном отделении школы №161.

Также в городской администрации уточнили, что ясельные группы появятся и в новых детсадах, которые будут открыты уже осенью, в микрорайонах Прибрежный (40 мест) и Большие Поля (60 мест).

Напомним, в 2021 году в Омске были открыты дополнительные группы в 4 детских садах в различных районах города, тогда они приняли более 200 детей в возрасте до 3 лет.