Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 6:31

Омская прокуратура обжалует приговор по делу инспектора ГИБДД, который скрылся с места ДТП

В ведомстве не согласны с условным сроком экс-полицейскому
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

3 августа Кировский районный суд Омска огласил приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Николая Старцева, который стал участником резонансного ДТП в октябре 2021 года. Тогда инспектор, находясь за рулем «Мерседесса», проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего влетел в такси. После столкновения Старцев скрылся с места происшествия. Водитель и пассажир, находившиеся в такси, получили тяжелые травмы.

Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам 10 месяцем условного срока по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ранее мужчина признал свою вину и выплатил 1,8 миллиона рублей пострадавшим.

Как сообщили в прокуратуре, ведомство настаивает на замену условного срока реальным и собирается обжаловать решение суда.

Добавим, изначально бывший полицейский отрицал свою вину и утверждал, что за рулем находился другой человек.