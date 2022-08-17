В Омске суд вынес приговор мужчине, задержанному с 2 килограммами наркотиков на трассе Омск-Тюмень

Преступники не успели сбыть 2 кг «синтетики». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических веществ в отношений жителя региона.

Как сообщили УФСБ по Омской области, в августе 2021 года омич и его сообщник были задержаны сотрудниками ведомства при поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии рядом с трассой «Омск-Тюмень». В салоне автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, было обнаружено около 2 килограммов синтетических наркотиков. Дурман-траву они получили незадолго до задержания в тот день из «тайниковой закладки» - в лесополосе около города. Кроме того, главный фигурант уголовного дела был причастен к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств.

В соответствии с материалами уголовного дела, заведенного по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети «Интернет»», Омский районный суд Омской области приговорил мужчину к 6 года колонии строго режима, его сообщник был ранее приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Добавим, омские силовики проводят активную работу по борьбе с незаконным сбытом наркотических веществ на территории региона. Так, 22 июня текущего года был задержан омич, организовавший нарколабораторию в частном доме.