Зря запасались: жителям Советского и Кировского округов в Омске не отключили воду, как обещали

На ночь в Омске воду не отключали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 августа в 23:00 два округа города Омска - Кировский и Советский - должны были остаться вообще без воды. Подачу холодной и горячей воды в жилые дома и социальные объекты ресурсная организация должна была прекратить в 23:00, а возобновить - 17 августа, также в 23:00. Каково же было удивление омичей, запасшихся водой, когда утром 17 августа из кранов продолжала течь вода.

Специалисты «ОмскВодоканала» поспешили дать разъяснение: работы идут, задвижку насосной станции по-прежнему меняют, начали в то время, в какое и обещали. На самом деле, подача воды стала возможной благодаря резервуарным запасам. Но и они не бесконечны: воды хватит округам приблизительно до 18:00 часов. Подачу возобновят только 5 часов спустя, так что запасы не помешают.