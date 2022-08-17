В Омской области на этой неделе ожидается резкое похолодание

В Омскую область приходят заморозки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сегодня в регионе будет не совсем тепло - ночью похолодает до +5 градусов, местами и вовсе возможно заморозки до -5 градусов. В дневное время температура достигнет +18 градусов, при этом может понадобиться зонт - днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северный с порывами до 13 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По словам синоптиков, завтра, 18 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью столик термометра опуститься до +4 градусов. В дневное время будет холоднее, чем сегодня, - +16 градусов. Местами также ожидается дождь, ветер северный, северо-западный со скоростью до 13 метров в секунду.

В пятницу температура ночью не изменится и будет колебаться в диапазоне от +4 до -5 градусов. Днем будет до +18 градусов. Местами также будут идти дожди, сохранится сильный северный, северо-западный ветер до 13 метров в секунду.

Добавим, что сотрудники Обь-Иртышского УГМС также предупреждают омичей о возможном усилении заморозков до -7 градусов.