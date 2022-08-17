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Происшествия17 августа 2022 6:40

19-летний омич продавал несуществующих щенков и представлялся покупателям женщиной

Теперь «продавец» теперь предстанет перед судом за несколько тысяч рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Мужчина вел переговоры по телефону при помощи программы изменения голоса.

Мужчина вел переговоры по телефону при помощи программы изменения голоса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омская прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 19-летнего жителя города. Мужчине предъявлено обвинение продаже несуществующими щенками.

Как рассказали в прокуратуре, в июле 2020 года один из потерпевших увидел в интернете объявление о продаже щенков йоркширского терьера, в котором были размещены видео и фотографии с изображением животных. Во время личной переписки обвиняемый заверил его в том, что продаваемые им щенки полностью здоровы, имеют паспорта и все необходимые документы, а также награды за участие в выставках.

Покупатель, согласившись приобрести животных, перевел продавцу 5 тысяч рублей в качестве аванса, а спустя некоторое время - еще 2,3 тысячи. Об этой сумме продавец попросил сам - якобы доплата за прививки. А дальше, чего и стоило ожидать, запланированная встреча по передачи собаки не состоялась: обвиняемый скрыл вместе с полученными денежными средствами. Другая жертва мошенника перевела ему 6 тысяч рублей.

Интересная деталь всей схемы мошенника - парень представлялся женщиной всем своим жертвам. Во время телефонных звонков он использовал программу для изменения голоса. Добавим, уголовное дело по статье «Мошенничество», которое было заведено в отношении 19-летнего омича в скором времени рассмотрит суд.