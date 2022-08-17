19-летний омич продавал несуществующих щенков и представлялся покупателям женщиной

Мужчина вел переговоры по телефону при помощи программы изменения голоса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омская прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 19-летнего жителя города. Мужчине предъявлено обвинение продаже несуществующими щенками.

Как рассказали в прокуратуре, в июле 2020 года один из потерпевших увидел в интернете объявление о продаже щенков йоркширского терьера, в котором были размещены видео и фотографии с изображением животных. Во время личной переписки обвиняемый заверил его в том, что продаваемые им щенки полностью здоровы, имеют паспорта и все необходимые документы, а также награды за участие в выставках.

Покупатель, согласившись приобрести животных, перевел продавцу 5 тысяч рублей в качестве аванса, а спустя некоторое время - еще 2,3 тысячи. Об этой сумме продавец попросил сам - якобы доплата за прививки. А дальше, чего и стоило ожидать, запланированная встреча по передачи собаки не состоялась: обвиняемый скрыл вместе с полученными денежными средствами. Другая жертва мошенника перевела ему 6 тысяч рублей.

Интересная деталь всей схемы мошенника - парень представлялся женщиной всем своим жертвам. Во время телефонных звонков он использовал программу для изменения голоса. Добавим, уголовное дело по статье «Мошенничество», которое было заведено в отношении 19-летнего омича в скором времени рассмотрит суд.