При купании в Омске можно заразиться ротавирусом, лямблиозом и даже гепатитом

Не лезьте в воду, если вы болеете - у вас ослаблен иммунитет ко всякого рода инфекциям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор Омской области предупредил, что купание во многих местных водоемах - реках, озерах, котлованах - может обернуться опасными заражениями. Если воду не проверяли и водоем не контролируют, там можно заразиться ротавирусом, лямблиозом, гепатитом А и Е, дизентерией, холерой, сальмонеллезом и брюшным тифом.

– В песке тоже стоит быть осторожными! Есть риск заразиться вирусным гепатитом А, бактериальными, паразитарными и грибковыми болезнями, а также глистными инвазиями, – отметили в санитарном ведомстве РИА «Омскинформу».

Не стоит соваться туда, где водя стоячая без движения или в ней плавают птицы - как минимум, можно заработать аллергию. Наконец, лучше вообще воздержаться и не лезть в воду при наличии царапин и ссадин на коже.