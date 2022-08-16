в Омске велосипедист смог отсудить 75 тысяч рублей у водителя, наехавшего на него

Велосипедист доказал суду свою правоту, а за переезд дороги заплатил административный штраф, и только. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление федеральной службы судебных приставов рапортует, что в Омске велосипедист, попавший под колеса автомобиля, сумел высудить для себя компенсацию. Обстоятельства дела следующие: мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе не спешился, как об этом говорят правила дорожного движения, и стал пересекать дорогу на автомобиле.

Когда он был уже близок к завершению этого участка, почувствовал удар в заднее колесо, перелетел через сбивший его автомобиль и оказался аккурат на дороге. После такого сальто, инициатором которого выступил 62-летний водитель автомобиля, мужчину госпитализировали и зафиксировали серьезный вред здоровью. Мужчина обратился в суд за компенсацией.

Суд удовлетворил иск велосипедиста. Тот факт, что мужчина мог бы и не совершить такого головокружительного сальто, если бы стоял на земле, суд во внимание не принял. Компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей с виновника аварии взыскивали при помощи службы судебных приставов.