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Общество16 августа 2022 5:31

В Омске Ленинградский мост отремонтируют за 1,9 миллиардов рублей

Капитальный ремонт выполнит местный «СтройТраст»
Наталья ВИРКУНЕН

Омская компания ООО «Стройтраст» выполнит капитальный ремонт Ленинградского моста. Об этом стало известно после аукциона на строительно-монтажные работы. Также известно, что начальная цена контракта была снижена с 2,2 миллиардов рублей до 1 миллиарда 917 миллионов рублей.

Отметим, что компания ведет параллельно капитальный ремонт дороги-дублера улицы Лукашевича у «G-Drive Арены», и дорогу-дублер на Левом берегу Омска - известную как «дорога за миллиард» - также построила эта же компания.

Известно, что капремонт Ленинградского моста начнется в этом сентябре, а закончится только 31 мая 2024 года. Для движения будут открыты две полосы из четырех. Затем - другие две. Ремонт включает реконструкцию тротуаров - их увеличат за счет выноса опор освещения.