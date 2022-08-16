В Омске Ленинградский мост отремонтируют за 1,9 миллиардов рублей

Омская компания ООО «Стройтраст» выполнит капитальный ремонт Ленинградского моста. Об этом стало известно после аукциона на строительно-монтажные работы. Также известно, что начальная цена контракта была снижена с 2,2 миллиардов рублей до 1 миллиарда 917 миллионов рублей.

Отметим, что компания ведет параллельно капитальный ремонт дороги-дублера улицы Лукашевича у «G-Drive Арены», и дорогу-дублер на Левом берегу Омска - известную как «дорога за миллиард» - также построила эта же компания.

Известно, что капремонт Ленинградского моста начнется в этом сентябре, а закончится только 31 мая 2024 года. Для движения будут открыты две полосы из четырех. Затем - другие две. Ремонт включает реконструкцию тротуаров - их увеличат за счет выноса опор освещения.