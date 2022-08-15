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Общество15 августа 2022 9:45

В Омской области дорожники досрочно завершили ремонт трассы Омск-Муромцево-Сидельниково

Стоимость работ составила около 61 миллиона рублей
Наталья ВИРКУНЕН
На четыре км дороги было потрачено свыше 60 миллионов рублей.

На четыре км дороги было потрачено свыше 60 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочно были завершены работы на участке 185-187 километр автотрассы Омск-Муромцево-Сидельниково. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Как пояснили в ведомстве, на данном участке дорожники уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменили дорожные знаки, провели работы по укреплению обочины дороги и обновили разметку. Кроме того, там был установлены камеры для фиксации административных правонарушений. Все работы были завершены подрядчиком ООО «СибРос» на три недели раньше, указанного в договоре срока. Их стоимость составила 60,4 миллиона рублей.

Добавим, сейчас продолжаются работы на участке 265-269 километр трассы Омск-Муромцево-Сидельниково. В 2023 году запланирован ремонт участка 261-265 километр этой автодороги.