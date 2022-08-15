В Омской области дорожники досрочно завершили ремонт трассы Омск-Муромцево-Сидельниково

На четыре км дороги было потрачено свыше 60 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочно были завершены работы на участке 185-187 километр автотрассы Омск-Муромцево-Сидельниково. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Как пояснили в ведомстве, на данном участке дорожники уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменили дорожные знаки, провели работы по укреплению обочины дороги и обновили разметку. Кроме того, там был установлены камеры для фиксации административных правонарушений. Все работы были завершены подрядчиком ООО «СибРос» на три недели раньше, указанного в договоре срока. Их стоимость составила 60,4 миллиона рублей.

Добавим, сейчас продолжаются работы на участке 265-269 километр трассы Омск-Муромцево-Сидельниково. В 2023 году запланирован ремонт участка 261-265 километр этой автодороги.