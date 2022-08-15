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Общество15 августа 2022 6:49

В Омске мэрия ищет подрядчика для строительства новых ливневок

Новые ливневые канализации должны появиться во всех пяти округах
Наталья ВИРКУНЕН
Городу давно требуется система ливневок.

Городу давно требуется система ливневок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города разместило на портале госзакупок аукцион, начальная стоимость которого 18 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить 12 новых ливневых канализаций во всех пяти округах Омска. Так, в Центральном округе они появятся на перекрестке улиц Щербанева и Бударина, в Октябрьском округе - на улице Худенко, 4-й Кордной, 2-й Железнодорожной и в районе детского сада №210. В Кировском округе ливнеки будут построены на улицах Суворова и Володарского, в Советском округе - на улицах Энтузиастов, Тимофеея Белозерова и 2-я Кольцевая, а также в поселке Большие Поля. Среди мест, где планируется их возведение в Ленинском округе, значатся улицы Владивостокская и 5-я Комсомольская.

Добавим, заявки подрядчиков на участие в аукционе принимаются до 22 августа текущего года.