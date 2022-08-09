Tele2 ускорила 4G-интернет в спальниках Омска

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, точечно улучшил покрытие мобильного интернета в Омске. Дополнительные 4G-передатчики разместили в спальных районах на окраинах города, чтобы увеличить скорость передачи данных для пользователей.

С начала года для жителей спальных районов Омска построили несколько базовых станций. Инженеры Tele2 разместили новые объекты связи на улицах 8-й Рабочей, Алтайской, на Красноярском тракте. Все установленные базовые станции обеспечивают пользователей стабильной голосовой связью и быстрым интернетом.

В местах с высоким интернет-трафиком оператор разместил дополнительные 4G-передатчики, чтобы увеличить емкость сети. Так скорость интернета повысили в микрорайонах Заозерном, Чкаловском, Радуга, Московка-2, в многоэтажных и частных домах в районе улиц Крупской, Малиновского, Семиреченской, 12 Декабря, Арнольда Нейбута, 4-й Челюскинцев, 24-й Северной, 36-й Северной.

Фото: пресс-служба Tele2.

Олег Гильбурд, директор филиала Tele2 в Омской области:

«Мы много строили в прошлом и позапрошлом году и обеспечили омичам хорошую скорость мобильного интернета. В этом году мы проводим локальные улучшения сети. Например, в спальных районах Омска новые базовые станции позволили «разгрузить» сеть на 200 000 гигабайт – именно столько трафика они пропускают каждый месяц. Чтобы было понятно, насколько это много – 200 000 гигабайт, – поясню, что такого объема хватило бы на непрерывный просмотр видео онлайн в течение 23 лет».