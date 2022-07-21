Для семи предприятий Омской области определили тарифы на питьевую воду

Тарифы утвердили на заседании РЭК Омской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 июля на заседании РЭК Омской области были утверждены тарифы на питьевую воду для семи предприятий региона. Из них пять находятся в Тарском районе и два в Знаменском.

Для потребителей Тарского района определены следующие тарифы за кубический метр на 2023 год: МУП «Волна» - 34, 93 рубля, МП «Ермак» - 62,22 рубля, МУП «Рубин» - 46,47 рублей, МП «Орбита» - 41,65 рублей и МУП «Исток» — 44,52 рубля.

Тарифы для двух предприятий Знаменского района определили следующие: КФХ Хоккерайн М.М. на первую половину 2023 года будет прежним и составит 56,64 рубля, а на вторую увеличится до 57,78 рублей. Для потребителей КФХ Юрлагина Г. А. тариф на питьевую воду на весь год составит 47,87 рублей.