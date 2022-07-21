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Общество21 июля 2022 10:15

Омские охотники в ближайший год смогут отстрелять больше особей косули, лося и соболя

По сравнению с прошлым годом лимит был увеличен
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Губернатор Омской области Александр Бурков 20 июля подписал указ утверждающий лимиты и квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя

Губернатор Омской области Александр Бурков 20 июля подписал указ утверждающий лимиты и квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Омской области Александр Бурков 20 июля подписал указ утверждающий лимиты и квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя. Установленное ограничение будет действовать с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

В ближайший год охотникам будет разрешено добыть: 4 323 особи косули, 464 лося, 4 благородных оленя и 1 727 соболей. Также, определено и выделено определенное количество квот.

С равнении с прошлым годом лимит повысился. Для сравнения с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года для добычи были разрешены 3 325 косуль, 431 лося, 3 благородных оленя и 2 291 соболь.