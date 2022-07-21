В омской детской школе искусств № 10 на средства мецената начался ремонт, инициированный мэром Шелестом

Фото: Владимир Казионов.

В омской детской школе искусств № 10 начался ремонт. Работы в учреждении проводят в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного 17 июня мэром города Омска Сергеем Шелестом с бизнесменом Ашотом Татояном.

Фото: Владимир Казионов.

- Детская школа искусств № 10 основана в 1974 году. Ее выпускниками стали свыше 3500 молодых людей. Многие из них выбрали путь профессиональных музыкантов, художников, педагогов. Будем делать все, чтобы новое поколение талантов училось в комфортных условиях, - отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Проект «Меценатство» курирует лично мэр Омска Сергей Шелест. Кроме школы искусств № 10, на данный момент на средства спонсоров проводится ремонт и пяти городских общеобразовательных школ.

Фото: Владимир Казионов.

- Новое направление «меценатство», которое начинает активно развиваться в нашем городе, является очень важным. И бизнесмены, на мой взгляд, должны принимать в этой истории самое активное участие, помогая преображать образовательные и культурные учреждения, - сказал меценат Ашот Татоян.

До конца лета в детской школе искусств № 10 обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. Для подвального помещения уже приобретены трубы отопления. В следующем году планируется провести благоустройство территории школы.

Фото: Владимир Казионов.

- Детская школа искусств находится рядом с учреждением дополнительного образования - детским садом N 377, - и перед подрядчиком была поставлена задача учесть этот факт при выборе строительных материалов: важно было сохранить единый стиль, - сообщил директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко.