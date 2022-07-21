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Происшествия21 июля 2022 6:37

Жительница Омской области получила уголовку за сбор и хранение мака

Суд вынес ей приговор в виде штрафа в 15 тысячи рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Семена растения оказались причиной уголовного дела.

Семена растения оказались причиной уголовного дела.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За сбор и хранение мака 24,7 гр. мака получила уголовную статью 61-летняя жительница Большеуковского района. О вынесении приговора судом рассказали в областной прокуратуре.

- Женщина летом 2018 года в ограде своего домовладения произвела сбор растения мак, содержащее наркотическое средство, массой 24,7 гр., которое хранила для личного употребления, - поясняют всю тяжесть преступления в ведомстве.

Вопиющий случай невиданной дерзости и бесстрашия перед законом правоохранители рассудили как популярную уголовную статью 228. С учетом смягчающих наказание обстоятельств, омичке назначил штраф в размере 15 тысяч рублей. Наркотики в виде мака были уничтожены.