В Омской области во время рыбалки утонул пенсионер

Мужчина рыбачил на лодке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюкалинском районе Омской области на озере Жилом произошел несчастный случай, который стал уже 37 за 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

69-летний пенсионер во время рыбалки потянулся за упавшей удочкой и вывалился из лодки. Полицейские установили, что мужчина не умел плавать. Оказать помощь ему также не смогли двое его знакомых, которые находились в соседней лодке.

- Поиски тела сразу не дали результатов, только сегодня утром скончавшегося пенсионера достали из воды, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Омские следователи просят граждан соблюдать меры безопасности на воде. В частности, находясь в лодке, необходимо надевать спасательные жилеты. Кроме того, стоит брать с собой и спасательные круги.