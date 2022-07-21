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Общество21 июля 2022 5:02

Омский бизнесмен Шкуренко опроверг участие Ивана Урганта в большом корпоративе

На закрытую вечеринку, куда приглашены 2 тысячи гостей, приедут КВНщики
Виктория КОВЕРНЕВА
Большой закрытый корпоратив пройдет на Зеленом острове.

Большой закрытый корпоратив пройдет на Зеленом острове.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участие Ивана Урганта в большом корпоративе опроверг омский бизнесмен Виктор Шкуренко. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Напомним, днем ранее СМИ писали о приезде российской звезды в Омск. Известный телеведущий должен был вести большой корпоратив торгового дома. Однако, слухи не подтвердились.

- Откуда у вас такая информация? Нет, Иван Ургант к нам не приезжает, это просто чье-то предположение. На нашем корпоративе будут другие звезды – это кавээнщики Илья Соболев и Владимир Селиванов, - пояснил бизнесмен.