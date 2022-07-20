Омские студенты и археологи нашли древние украшения и наконечники стрел в Горьковском районе

Поиски продолжили студенты УрФУ. Фото: Пресс-служба ОмГПУ

18 июля студенты-практиканты омского ОмГПУ вернулись домой с трехнедельных археологические раскопки кургана саргатской культуры Новопокровка-Х. Об этом рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Группа из археологов и ученых помогала ребятам в поисках. В первые дни на месте были найдены останки человека и животного. Еще тогда удалось установить, что курган был разграблен похитителями. Хотя, в какой-то мере это даже помогло группе.

- Аккуратно работая, мы обнаружили ценные в научном отношении предметы. Видимо, это предметы из центрального захоронения: два костяных наконечника стрел, которые входили в традиционный колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры и пока не определимый бронзовый предмет. Также мы обнаружили шейное украшение — бронзовую гривну — и бронзовую спиралевидную сережку, — рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев.

Археологи нашли человеческие кости. Определять их возраст отправили в лабораторию, но уже известно, что кости принадлежали взрослому и ребенку. Есть вероятность, что археологи вскоре найдут кости других людей.

Вместе с костями и украшениями археологи нашли древнюю посуду. В кургане было захоронено как минимум два керамических сосуда. Сейчас на место приехали студенты Уральского федерального университета.