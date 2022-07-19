100-метровую сосиску и 80 кг мороженого приготовят для гостей выставки «АгроОмск»

В парк на «Королева» привезут племенных животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для гостей выставки «АгроОмск» приготовят 100-метровую сосиску и 80 кг мороженого. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

- Наши переработчики всегда радуют участников выставки. Более 100-150 тыс. гостей проходят за эти дни ярмарку. В этом году будет ряд интересных вещей. Группа компаний «Сибколбасы» покажет и угостит бесплатно сосиской в размере 100 метров. Также «Сибхолод» сделает мороженое, которое будет весить более 80 кг, выше метра. Гости тоже смогут попробовать его бесплатно, – поделился Николай Дрофа

В этом году выставка сельского хозяйства наконец-то пройдет в оффлайн формате. Свою продукцию представят около 500 производителей из России и Белоруссии.

Напомним, торжественное открытие выставки запланировано на 27 июля. Она будет действовать еще несколько дней.