Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода в селе Мыс Омской области

Сообщившим подробности ДТП гарантируют анонимность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Мыс Омской области полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Все произошло в Муромцевском районе около полуночи. 38-летний мужчина получил травмы от которых скончался на месте.

- Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по улице Заречной в селе Мыс. В районе дома № 19 он сбил пешехода, находившегося на проезжей части, после чего скрылся, - уточнили в региональном УМВД.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. Очевидцев просят сообщить по телефону дежурного отделения ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Омску: (3812) 79-35-04 или 102.