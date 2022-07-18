Левый поворот запретят на перекрестке улиц Кирова и 15-й Рабочей в Омске

Для автомобилистов предлагают альтернативные пути проезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске на перекрестке улиц Кирова и 15-ой Рабочей с 19 июля запретят левый поворот. Об этом сообщает горадминистрация.

Теперь автомобилисты, движущиеся с по улице Кирова со стороны улицы 12-ая Рабочая, не смогут повернуть налево. Здесь будет изменена работа светофора. А вот со стороны 19-ой Рабочей будет организована «расщепленная фаза».

Взамен автомобилистам предлагают альтернативные пути проезда - поворот налево на пересечении улиц Кирова и 1-й Железнодорожной, либо на пересечении улиц Кирова и 12-й Рабочей «под прикрытием» разрешающей пешеходной фазы светофора.