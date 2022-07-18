Омичи смогут получить деньги за мусор

Тем временем в Омске внедрили дуальную систему сбора ТКО. Сейчас омичи должны разделять мусор на сухую и влажную фракции. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Деньги за мусор смогут получить жители Омска. О скором старте работы экопунктов напоминают в Штабе общественной поддержки.

Специальные точки сбора рассортированных отходов начнут работать в Омске уже в августе. Любой желающий сможет принести мусор и сдать его за деньги.

Цены на сегодняшний день следующие: пластик можно будет сдать за 15 р/кг; алюминиевые банки - 50 - 70 р/кг; картон - 3 - 7 р/кг; бумагу - 10 р/кг; газеты - 5 р/кг; металл- 12 р/кг.