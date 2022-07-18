В Омской области пропавшего грибника нашли в восьми километрах от села

Грибник ушел из дома 15 июля и перестал выходить на связь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 июля сотрудники омского УМВД России нашли в лесу Шербакульского района накануне пропавшего грибника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ушел из дома 15 июля и после 17:00 перестал выходить на связь. Спасатели, волонтеры, местные жители и правоохранители отправились на поиски пропавшего в лес у села Максимовка. Сутки активных поисков не дали результата.

Днем 17 июля в 8 километрах от села грибника обнаружил оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Шербакульскому Сергей Карпенко, который на личном авто вместе с женой выехал на поиски.

Сельчанин просто лежал на земле. Он не мог самостоятельно встать и выглядел болезненно. На место вызвали скорую помощь и госпитализировали пострадавшего. Врачи предполагают что у мужчины случился инсульт.