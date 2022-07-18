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Общество18 июля 2022 5:43

Вода с душком: Омичи несколько месяцев добивались чистой воды из под крана

Управляющая компания игнорировала ситуация до вмешательства прокуратуры
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Сейчас в квартирах бежит чистая вода

Сейчас в квартирах бежит чистая вода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям многоквартирного дома по улице 18-й Военный городок с марта этого года поступала желтая горячая вода. По жалобам городская прокуратура Октябрьского округа провела проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники выяснили, что в феврале управляющая компания установила теплообменник и терморегулятор в этом жилом доме. В результате была изменена схема подачи горячей воды, что и повлекло вымывание водопроводной водой коррозии и ржавчины из труб.

Квартиранты долго жаловались на желтую, зловонную воду в диспетчерскую службу, но управляющая компания мер не применяла. Работы по промывке системы ООО «Триод» провела только после вмешательства прокуратуры.

На данный момент вода из кранов бежит чистая, а вот директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Оно находится на рассмотрении.