Вода с душком: Омичи несколько месяцев добивались чистой воды из под крана

Сейчас в квартирах бежит чистая вода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям многоквартирного дома по улице 18-й Военный городок с марта этого года поступала желтая горячая вода. По жалобам городская прокуратура Октябрьского округа провела проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники выяснили, что в феврале управляющая компания установила теплообменник и терморегулятор в этом жилом доме. В результате была изменена схема подачи горячей воды, что и повлекло вымывание водопроводной водой коррозии и ржавчины из труб.

Квартиранты долго жаловались на желтую, зловонную воду в диспетчерскую службу, но управляющая компания мер не применяла. Работы по промывке системы ООО «Триод» провела только после вмешательства прокуратуры.

На данный момент вода из кранов бежит чистая, а вот директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Оно находится на рассмотрении.