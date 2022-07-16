Омичи на 10 часов останутся без цифрового телевидения

Каналы отключат с раннего утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи 18 июля с 05:00 утра до 15:00 дня останутся без цифрового телевидения и радиовещания. Информацию об этом опубликовали на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Будут отключены 20 бесплатных каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия 24», ТНТ, НТВ, СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ» и другие. В список радиостанций войдут «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».

Изменения не коснуться жителей сельский поселений. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы.