Университетский колледж ОмГПУ пользуется популярностью среди абитуриентов

В Университетский колледж ОмГПУ уже подано более 200 заявлений. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуется специальность «Туризм», на которую в 2022 году выделено 25 бюджетных мест. Также интерес поступающих вызывают новые педагогические специальности. Выбрать профессию учителя начальных классов пожелали уже 46 человек. Также продолжается набор по направлениям «Банковское дело» и «Коммерция».

В этом году в Университетском колледже ОмГПУ впервые можно получить среднее профессиональное образование по специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» на очной форме обучения.

«Открытие педагогических специальностей в колледже – важное направление нашего развития. Это позволит привлечь абитуриентов на новые направления подготовки, обеспечить преемственность образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в ОмГПУ. Реализация специальностей “Дошкольное образование” и “Преподавание в начальных классах” внесет значительный вклад в развитие системы подготовки педагогических кадров для Омского региона», – рассказал директор Университетского колледжа ОмГПУ Михаил Саньков.

Студенты будут изучать педагогические и психологические дисциплины, организацию различных видов деятельности и общения детей, методику проведения занятий, методическое обеспечение учебного и воспитательного процесса, принципы взаимодействия с родителями и организацию внеурочной работы с детьми. Значительное место в программе подготовки педагогов занимает практика, продолжительность которой составляет 27 недель. Практические занятия проводятся в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Поступить в Университетский колледж ОмГПУ можно без вступительных испытаний и без учета результатов ОГЭ (ЕГЭ) на основании представленных в приемную комиссию документов. Сроки обучения на педагогических направлениях составляют: 2 года и 10 месяцев на базе 11 классов и 3 года и 10 месяцев на базе 9 классов, а на непедагогических на 1 год меньше.

Контакты приемной комиссии Университетского колледжа ОмГПУ: ул. Красногвардейская, 7, кабинет 106. Документы можно подать очно в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.