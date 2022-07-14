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Экономика14 июля 2022 9:38

Бюджет города Омска пополнился на 987 млн рублей

Депутаты одобрили шестые поправки в городскую казну
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: телеграм-канал Омский городской Совет

Фото: телеграм-канал Омский городской Совет

На 987 млн рублей пополнился бюджет города Омска. Тема обсуждалась на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Горсовета.

Деньги уже распределили на нужды муниципалитета: 500 млн пойдет на ремонт Ленинградского моста, 216 млн направят на создание инфраструктуры в Кировском округе для застройщиков «Кварталов Драверта» и микрорайона Зеленая Река. Еще 50 млн рублей направят пострадавшим от пожара семьям микрорайона Новоалександровка. Оставшиеся 120 млн пойдут на ремонт образовательных учреждений и транспортникам.

Теперь доходы города составляют 27,4 млрд, вот расходы – 28,8 млн.