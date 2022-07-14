Бюджет города Омска пополнился на 987 млн рублей

Фото: телеграм-канал Омский городской Совет

На 987 млн рублей пополнился бюджет города Омска. Тема обсуждалась на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Горсовета.

Деньги уже распределили на нужды муниципалитета: 500 млн пойдет на ремонт Ленинградского моста, 216 млн направят на создание инфраструктуры в Кировском округе для застройщиков «Кварталов Драверта» и микрорайона Зеленая Река. Еще 50 млн рублей направят пострадавшим от пожара семьям микрорайона Новоалександровка. Оставшиеся 120 млн пойдут на ремонт образовательных учреждений и транспортникам.

Теперь доходы города составляют 27,4 млрд, вот расходы – 28,8 млн.