В Новоомском поселке планируют провести капитальный ремонт плотины

Ремонтные работу проведут в 2022 и 2023 году. Фото: Пресс-служба министерства природы Омской области

В Новоомском поселке Омского района на ручье Новоомская балка планируют провести капитальный ремонт плотины. Информацию об этом сообщила пресс-служба министерства природы Омской области.

В рамках проекта хотят восстановить паводковый водосброс, донный водовыпуск и земляную плотину. На данный момент она находится в аварийном состоянии. Пруд, который находится под угрозой исчезновения удастся сохранить при проведении этого ремонта.

Стоимость строительно-монтажных работ составит больше 19 миллионов рублей. Подрядчик пока не найден, хотя извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ трижды размещалось на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Следующие торги пройдут с 18 по 22 июля.