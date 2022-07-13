В Омске на строительство школ и детских садов выделят более 2 млрд рублей

Все школы будут рассчитаны на более чем тысячу мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на строительство школ и детских садов выделят четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2022 — 2024 годах продолжится строительство школ в Ясной Поляне, микрорайоне Серебряный Берег и на Космическом проспекте. Также, в Ясной Поляне и Центральном округе планируют построить детские сады на 310 мест.

- Жители Ясной Поляны уже давно ждут детский сад и школу. В этом году нам удалось сдвинуться с мёртвой точки — на строительство выделяем 2,2 млрд рублей. Современные объекты социальной инфраструктуры появятся и в других районах города, — отметил глава региона Александр Бурков.

Добавим, что выделенные деньги направят на заключение контрактов с подрядчиками, проектирование, строительство школ и детских садов. Кроме того, будет закуплено всё необходимое оборудование.