В округах Омска откроются экопункты для раздельной сдачи вторсырья

За сдачу бытовых отходов омичи смогут получить деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для раздельной сдачи вторсырья в округах Омска откроются экопункты. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

- Рассмотрели опыт по всей стране. По выбору участков — с администрацией города Омска. Для кого-то они будут в шаговой доступности, - пояснил руководитель.

Такие точки сбора разместятся на парковках у крупных торговых центров, рынках и даже в парках. В планах – открытие в районах области.

Нужно отметить, что при сдаче отходов в таких пунктах, омичи смогут получить деньги. Как отметил Третьяков, 300-500 рублей за месяц от большой семьи вполне можно накопить.