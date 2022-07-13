Пять месяцев директор строительной фирмы из Омска не платил зарплату своим работникам

Происшествием заинтересовался региональный Следственный комитет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зарплату своим работникам пять месяцев не платил директор строительной фирмы ООО «Монрем». О заведении уголовного дела рассказали в управлении Следственного комитета Омской области.

Своим сотрудникам с января по май 2022 года руководитель задолжал 622,5 тыс. рублей. Как оказалось, деньги на счету компании были, но шли совсем на другие нужды.

Пока правоохранители выясняют все детали, директору придется готовиться к ответу в суде.