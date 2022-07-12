Лишь 58 владельцев гидроциклов в Омске поставили на учет свой транспорт

Штраф за отсутствие регистрации гидроцикла составляет от 15 до 20 тысяч рублей Фото: Иван Макеев

В Омской области официально свои гидроциклы зарегистрировали всего 58 владельцев. Такую ситуацию прояснили в ходе поисков водителя водного транспорта, который столкнулся с надувным баллоном с людьми. В результате этого погиб 22-летний парень.

В инспекции по маломерным судам признают, что это малая часть подобного транспорта.

– Я уверен, что это мало. Я нормальный человек, я наблюдаю, что большое количество гидроциклов на учете не стоит. Проблема в том, что они мобильные и их не догнать. Наши инспекторы научились предпринимать какие-то маневры. Но инспекторы должны соблюдать меры безопасности, – отметил заместитель начальника центра государственной инспекции по маломерным судам областного ГУ МЧС России Александр Дедков.

Как отмечают руководители ГИМС, штраф за отсутствие регистрации составляет от 15 до 20 тысяч рублей. Если у человека нет прав, сверху он должен заплатить еще 10 тысяч. Предусмотрен штраф и за отсутствие технического освидетельствования гидроцикла.

Сумма не пугает владельцев. Александр Дедков сообщил, что в прошлом году на штрафстоянки ушло три гидроцикла, в этом году – всего один.