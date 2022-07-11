Победителями «Королевы спорта-2022» стал Омский район

Победителями стали спортсмены Омского района. Фото: Правительство Омской области

52-й областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Ростовка-2022» подходит к концу. В этом году под свои знамена он собрал 864 спортсмена из всех 32-х районов региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники выступали в 9-ти заключительных видах спартакиады: легкой атлетике, волейболе, мотокроссе, полиатлоне, мужском баскетболе, городошном спорте, греко-римской борьбе и футболе.

Главный трофей «Королевы спорта» завоевали представители Омского района. Кубок за второе место завоевал Таврический район, а за 3-е получили спортсмены Одесского района.

– «Королева спорта-2022» завершается, но спорт в Омском районе и Омской области продолжается, – отметил на награждении Дмитрий Крикорьянц.

Заключительный ритуал праздника – передача флага «Королевы спорта». Его спортсмены Омского района передали атлетам Оконешниковского, где в 2023 году пройдет уже 53-й летний областной спортивно-культурный праздник.